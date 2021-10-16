Як загадати бажання за допомогою склянки води: найпростіший і ефективний ритуал

Вода - джерело сили та ключ до багатьох речей. Вона допомагає досягти бажаного і володіє магічними здібностями. Вона може приймати або передавати інформацію, вбирати та утримувати енергетику, і навіть піддається програмуванню.

Важливі правила для загадування бажання за допомогою склянки води

Загадувати на один стакан води можна тільки одне бажання

Нове бажання можна загадувати тільки через 7 днів після того, як виповнилося попереднє

Щоб посилити енергетику води, потрібно використовувати Місячний календар: бажання на гроші загадуйте на зростання Місяця, про любов – на повний місяць, про позбавлення від проблем – в період спаду Місяця. Захисні заходи можна проводити в будь-який час.

Як загадати бажання за допомогою склянки води

За допомогою склянки води можна прискорити вирішення будь-якого бажання: в кар'єрі, в любові, у творчості, в бізнесі або здоров'я. Важливо виконувати всі дії послідовно і правильно сформулювати своє бажання.

1. Наберіть воду в склянку. Беріть з колодязя або джерела, звичайна кип'ячена вода не підійде. Щоб посилити дію води, додайте пару крапель лимонного соку.

2. Напишіть на листку папері своє бажання в нинішньому часі та в ствердній формі. На хвилину уявіть, що ваше бажання вже збулося і постарайтеся відчути всі емоції й пропустити їх крізь себе.

3. Зберіть енергію. Розітріть долоні одну об одну та уявляйте, як між ними збирається енергія. Тріть до тих пір, поки не з'явиться поколювання.

4. Зарядіть воду. Поставте склянку води на листок з вашим бажанням. З боків розмістіть свої долоні, але не торкайтеся до склянки. Зачекайте пару хвилин, щоб енергія ваших рук перейшла в воду і зарядила її.

5. Проговорите вголос своє бажання. Робити це потрібно впевнено та осмислено, відчуваючи кожне слово і кожну букву.

6. Випити води. Робіть це повільно і з великим задоволенням. Стакан води потрібно випити повністю за один раз.