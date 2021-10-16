Как загадать желание с помощью стакана воды: самый простой и эффективный ритуал

Вода – источник силы и ключ ко многим вещам. Она помогает достичь желаемого и обладает магическими способностями. Она может принимать или передавать информацию, впитывать и удерживать энергетику, и даже поддается программированию.

Важные правила для загадывания желания с помощью стакана воды

Загадывать на один стакан воды можно только одно желание

Новое желание можно загадывать только через 7 дней после того, как исполнилось предыдущее

Чтобы усилить энергетику воды, нужно использовать Лунный календарь: желание на деньги загадывайте на рост Луны, про любовь – на Полнолуние, об избавлении от проблем – в период спада Луны. Защитные мероприятия можно проводить в любое время.

Как загадать желание с помощью стакана воды

С помощью стакана воды можно ускорить решение любого желания: в карьере, в любви, в творчестве, в бизнесе или здоровье. Важно выполнять все действия последовательно и правильно сформулировать свое желание.

1. Наберите воду в стакан. Берите из колодца или источника, обычная кипяченая вода не подойдет. Чтобы усилить действие воды, добавьте пару капель лимонного сока.

2. Напишите на листке бумаге свое желание в нынешнем времени и в утвердительной форме. На минуту представьте, что ваше желание уже сбылось и постарайтесь прочувствовать все эмоции и пропустить их сквозь себя.

3. Соберите энергию. Разотрите ладони друг об друга и представляйте, как между ними собирается энергия. Трите до тех пор, пока не появится покалывание.

4. Зарядите воду. Поставьте стакан воды на листок с вашим желанием. По бокам разместите свои ладони, но не дотрагивайтесь до стакана. Подождите пару минут, чтобы энергия ваших рук перешла в воду и зарядила ее.

5. Проговорите вслух свое желание. Делать это нужно уверенно и осмысленно, чувствуя каждое слово и каждую букву.

6. Выпейте воду. Делайте это медленно и с большим удовольствием. Стакан воды нужно выпить полностью за один раз.