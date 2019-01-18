Захоплюючі фото: дайвери сфотографувалися з самою великою білою акулою

Колаж: РБК-Україна

У довжину акула Deep Blue досягає 6 метрів і важить 2,5 тонни

Найбільша акула Deep Blue, вік якої становить 50 років, вперше була виявлена в 2013 році. Днями команда дайверів-біологів помітила цю акулу біля узбережжя Гаваїв і зробила з неї захоплюючі фотографії та відео.

Професійний дайвер і біолог Кейлі Бернс повідомила інформаційному порталу 9News, що величезний океанський хижак наблизився до човна її команди, коли вони стежили за акулами, яких притягли за допомогою туші мертвого кашалота.

Фото: Instagram/oceanramsey

"Ми були дуже здивовані, коли велика біла акула пропливла під нашою човном", - сказала Бернс.

Фото: Instagram/oceanramsey

Вона також зазначила, що її колега, Оушен Рамсі, була першою, хто наблизився до "ніжного гіганта", а вона спочатку трималася на безпечній відстані.

Фото: Instagram/oceanramsey

Крім того, біолог зазначила, що Deep Blue була слухняною і розрізняла їжу і людей.

Група біологів вийшла на човні в Тихий океан на світанку, і акула залишалася з ними більшу частину дня.

Води на Гаваях зазвичай занадто теплі для великих білих акул порівняно з тихоокеанським узбережжям Каліфорнії, де вони харчуються морськими левами і морськими слонами. Але, коли з'являється туша кита, то вона приносить цілий ряд нових хижаків.

Нагадаємо, що нещодавно в Австралії акула напала на двох жінок, коли вони плавали на мілководді.

Раніше повідомлялося, що в Єгипті акула напала на 41-річного туриста з Чехії, в результаті чого він загинув.