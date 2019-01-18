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Захватывающие фото: дайверы сфотографировались с самой большой белой акулой

STYLERЖизнь    18.01.2019 - 17:41
Захватывающие фото: дайверы сфотографировались с самой большой белой акулой
Коллаж: РБК-Украина

В длину акула Deep Blue достигает 6 метров, и весит 2,5 тонны

Самая большая акула Deep Blue, возраст которой составляет 50 лет, впервые была обнаружена в 2013 году. На днях команда дайверов-биологов заметила эту акулу возле побережья Гавайев и сделала с ней захватывающие фотографии и видео.

Профессиональный дайвер и биолог Кейли Бернс сообщила информационному порталу 9News, что огромный океанский хищник приблизился к лодке ее команды, когда они следили за акулами, которых привлекли с помощью туши мертвого кашалота.

Захватывающие фото: дайверы сфотографировались с самой большой белой акулой

Фото: Instagram/oceanramsey

"Мы были очень удивлены, когда большая белая акула проплыла под нашей лодкой", - сказала Бернс.

Захватывающие фото: дайверы сфотографировались с самой большой белой акулой

Фото: Instagram/oceanramsey

Она также отметила, что ее коллега, Оушен Рамси, была первой, кто приблизился к "нежному гиганту", а она поначалу держалась на безопасном расстоянии.

Захватывающие фото: дайверы сфотографировались с самой большой белой акулой

Фото: Instagram/oceanramsey

Кроме того, биолог отметила, что Deep Blue была послушной и различала еду и людей.

Группа биологов вышла на лодке в Тихий океан на рассвете, и акула оставалась с ними большую часть дня.

Воды на Гавайях обычно слишком теплые для великих белых акул по сравнению с тихоокеанским побережьем Калифорнии, где они питаются морскими львами и морскими слонами. Но, когда появляется туша кита, то она приносит целый ряд новых хищников.

Напомним, что недавно в Австралии акула напала на двух женщин, когда они плавали на мелководье.

Ранее сообщалось, что в Египте акула напала на 41-летнего туриста из Чехии, в результате чего он погиб.

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