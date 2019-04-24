ru
ua
News
News
Новини України
Вибори 2019
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Новини компаній
Вибори 2019
Вибори 2019
Вибори 2019
Новини
Кандидати в президенти України 2019
Рейтинги кандидатів
Результати виборів по регіонах України
Екзит-поли
Результати виборів
Вибори 2014
Вибори 2012
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті

На Закарпатті побили впливового бізнесмена: всі подробиці

STYLERЖиття    24.04.2019 - 22:20
На Закарпатті побили впливового бізнесмена: всі подробиці
На Закарпатті побили інвестора (фото: колаж РБК-Україна)

На Закарпатті місцевий бізнесмен побив канадського інвестора

На Закарпатті в селі Ізки власник місцевого еко-курорту Андрій Бойко побив канадського інвестора Віктора Христича. Про це заявив глава Ради Національного економічного розвитку Олексій Дорошенко на своїй сторінці в Facebook.

За словами Дорошенко, Христич його друг і після вдалого розвитку міжнародного бізнесу він прийняв рішення побудувати його в Україні. Потерпілий постійно проводив переговори з канадським бізнесом щодо інвестицій.

В селі Ізки Христич хотів побудувати IT-village. Передбачалось, що в ньому будуть працювати українські та зарубіжні IT-фахівці. Але його плани не збігалися з поглядами місцевих бізнесменів і особливо Андрія Бойка. Його еко-курорт постійно зливав стічні води у гірську річку.

На Закарпатті побили впливового бізнесмена: всі подробиці

На Закарпатті побили інвестора (фото: facebook.com/Алексей Дорошенка)

Вчора вранці власник еко-курорту ударив Віктора Христича, який вранці пив каву біля ресторану. Після цього він стверджував, що йому нічого не буде, тому що він вирішить всі питання, як з правоохоронцями, так і з місцевою владою.

"На вчорашню заяву про звільнення губернатора Закарпаття Геннадія Москаля він явно не розраховував", - зазначив Дорошенко.

Він розповів, що Христич написав заяву в поліцію і повідомив в посольство Канади, яке взяло справу під свій контроль.

На Закарпатті побили впливового бізнесмена: всі подробиці

На Закарпатті побили інвестора (фото: facebook.com/Олексій Дорошенко)

В даний момент потерпілий знаходиться в місцевій лікарні. У нього струс мозку і гематома. За словами поліцейських, Віктор вже четвертий постраждалий від рук Бойко, але жителі села не хотіли писати заяву в поліцію через страх.

Нагадаємо, що в Дніпрі неадекватний чоловік вліз у конфлікт дітей і побив 12-річного підлітка.

Раніше повідомлялося про те, що поліцейським з Кременчука загрожує 15 років в'язниці за побиття перехожого.

Поляк побив популярного актора за українську мову: деталі інциденту Грошей багато, відкупляться: на Буковині хлопчики-мажори жорстоко побили дівчину
Вибори 2019 Результати виборів президента України Вибори 2019: як пройшов другий тур голосування
Новини України Закарпаттяпобиття
Новини партнерів
Lite
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся