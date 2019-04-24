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На Закарпатье избили влиятельного бизнесмена: все подробности

STYLERЖизнь    24.04.2019 - 22:20
На Закарпатье избили влиятельного бизнесмена: все подробности
На Закарпатье избили инвестора (фото: коллаж РБК-Украина)

На Закарпатье местный бизнесмен побил канадского инвестора

На Закарпатье в селе Изки владелец местного эко-курорта Андрей Бойко побил канадского инвестора Виктора Христича. Об этом заявил глава Национального Совета экономического развития Алексей Дорошенко на своей странице в Facebook.

По словам Дорошенко, Христич его друг и после удачного развития международного бизнеса он принял решение построить его в Украине. Потерпевший постоянно проводил переговоры с канадским бизнесом касательно инвестиций.

В селе Изки Христич хотел построить IT-village. Предполагалось, что в нем будут работать украинские и зарубежные IT-специалисты. Но его планы не совпадали со взглядами местных бизнесменов и особенно Андрея Бойко. Его эко-курорт постоянно сливал сточные воды в горную реку.

На Закарпатье избили влиятельного бизнесмена: все подробности

На Закарпатье избили инвестора (фото: facebook.com/Алексей Дорошенко)

Вчера утром владелец эко-курорта ударил Виктора Христича, который утром пил кофе у ресторана. После этого он утверждал, что ему ничего не будет потому что он решит все вопросы, как с правоохранителями, так и с местными властями.

"На вчерашнее заявление об увольнении губернатора Закарпатья Геннадия Москаля он явно не рассчитывал", - отметил Дорошенко.

Он рассказал, что Христич написал заявление в полицию и сообщил в посольство Канады, которое взяло дело под свой контроль.

На Закарпатье избили влиятельного бизнесмена: все подробности

На Закарпатье избили инвестора (фото: facebook.com/Алексей Дорошенко)

В данный момент потерпевший находится в местной больнице. У него сотрясения мозга и гематома. По словам полицейских, Виктор уже четвертый пострадавший от рук Бойко, но жители села не хотели писать заявление в полицию из-за страха.

Напомним, что в Днепре неадекватный мужчина влез в конфликт детей и избил 12-летнего подростка.

Ранее сообщалось о том, что полицейским из Кременчуга грозит 15 лет тюрьмы за избиение прохожего.

 

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