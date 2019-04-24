На Закарпатті побили впливового бізнесмена: всі подробиці

На Закарпатті в селі Ізки власник місцевого еко-курорту Андрій Бойко побив канадського інвестора Віктора Христича. Про це заявив глава Ради Національного економічного розвитку Олексій Дорошенко на своїй сторінці в Facebook.

За словами Дорошенко, Христич його друг і після вдалого розвитку міжнародного бізнесу він прийняв рішення побудувати його в Україні. Потерпілий постійно проводив переговори з канадським бізнесом щодо інвестицій.

В селі Ізки Христич хотів побудувати IT-village. Передбачалось, що в ньому будуть працювати українські та зарубіжні IT-фахівці. Але його плани не збігалися з поглядами місцевих бізнесменів і особливо Андрія Бойка. Його еко-курорт постійно зливав стічні води у гірську річку.

На Закарпатті побили інвестора (фото: facebook.com/Алексей Дорошенка)

Вчора вранці власник еко-курорту ударив Віктора Христича, який вранці пив каву біля ресторану. Після цього він стверджував, що йому нічого не буде, тому що він вирішить всі питання, як з правоохоронцями, так і з місцевою владою.

"На вчорашню заяву про звільнення губернатора Закарпаття Геннадія Москаля він явно не розраховував", - зазначив Дорошенко.

Він розповів, що Христич написав заяву в поліцію і повідомив в посольство Канади, яке взяло справу під свій контроль.

На Закарпатті побили інвестора (фото: facebook.com/Олексій Дорошенко)

В даний момент потерпілий знаходиться в місцевій лікарні. У нього струс мозку і гематома. За словами поліцейських, Віктор вже четвертий постраждалий від рук Бойко, але жителі села не хотіли писати заяву в поліцію через страх.

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