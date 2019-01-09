На Закарпатті прикордонник спробував з'їсти хабар (фото)

Фото: twitter.com/nab_ukr

Прикордонник нічого кращого не придумав, ніж з'їсти хабар, щоб позбутися доказів

У Закарпатській області правоохоронці затримали інспектора прикордонної служби під час одержання хабара. Щоб позбутися доказів чоловік спробував з'їсти 200 доларів. Про це повідомляє Департамент захисту економіки Нацполиции.

Правоохоронці встановили, що інспектор прикордонної служби пункту пропуску «Лужники» допомагає громадянам займатися контрабандою сигарет з України в ЄС.

За свою допомогу він вимагав 1 000 доларів. Його якраз і спіймали на отриманні останньої частини хабара – 200 доларів, які він хотів з'їсти, щоб позбутися доказів. Це у нього не вийшло.

Фото: facebook.com/dbr.gov.ua

В даний час чоловік затриманий в порядку ст. 208 КК кодексу України. При цьому в пункті пропуску «Лужники» проводяться процесуальні дії.

Варто зазначити, що за отримання хабара посадовою особою передбачена кримінальна відповідальність у вигляді позбавлення волі на термін від 5 до 10 років.

Фото: facebook.com/dbr.gov.ua

Нагадаємо, що в Одесі на хабарі був спійманий працівник банку, який пропонував зняти обтяження з транспортного засобу за винагороду.

Раніше повідомлялося, що у Львівській області на отриманні хабара був затриманий голова райдержадміністрації.