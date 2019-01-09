ru
ua
News
News
Новини України
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Вибори 2019
Новини компаній
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Інтерв'ю
Статті
Афіша
Новини шоу-бізнесу
Мода
Краса і здоров'я
Подорожі
Їжа
Культура
Кіно та ТБ
Стиль життя
Styler
Styler
Styler
Персона
Життя
Події
Війна
Потрібна допомога
Наука і техніка
Авто
Курйози
Тварини
Спорт
Наші автори
Статті

На Закарпатті прикордонник спробував з'їсти хабар (фото)

STYLERЖиття    09.01.2019 - 21:59
На Закарпатті прикордонник спробував з'їсти хабар (фото)
Фото: twitter.com/nab_ukr

Прикордонник нічого кращого не придумав, ніж з'їсти хабар, щоб позбутися доказів

У Закарпатській області правоохоронці затримали інспектора прикордонної служби під час одержання хабара. Щоб позбутися доказів чоловік спробував з'їсти 200 доларів. Про це повідомляє Департамент захисту економіки Нацполиции.

Правоохоронці встановили, що інспектор прикордонної служби пункту пропуску «Лужники» допомагає громадянам займатися контрабандою сигарет з України в ЄС.

За свою допомогу він вимагав 1 000 доларів. Його якраз і спіймали на отриманні останньої частини хабара – 200 доларів, які він хотів з'їсти, щоб позбутися доказів. Це у нього не вийшло.

На Закарпатті прикордонник спробував з'їсти хабар (фото)

Фото: facebook.com/dbr.gov.ua

В даний час чоловік затриманий в порядку ст. 208 КК кодексу України. При цьому в пункті пропуску «Лужники» проводяться процесуальні дії.

Варто зазначити, що за отримання хабара посадовою особою передбачена кримінальна відповідальність у вигляді позбавлення волі на термін від 5 до 10 років.

На Закарпатті прикордонник спробував з'їсти хабар (фото)

Фото: facebook.com/dbr.gov.ua

Нагадаємо, що в Одесі на хабарі був спійманий працівник банку, який пропонував зняти обтяження з транспортного засобу за винагороду.

Раніше повідомлялося, що у Львівській області на отриманні хабара був затриманий голова райдержадміністрації.

ДБР затримала начальника одного з відділів Нацполіції в Одесі Чиновнику Служби автодоріг вручили підозру у розтраті 105 млн бюджетних гривень
Новини України Закарпаттявзятка
Новини партнерів
Lite
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся