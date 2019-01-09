На Закарпатье пограничник попытался съесть взятку (фото)

Фото: twitter.com/nab_ukr

Пограничник ничего лучше не придумал, чем съесть взятку, чтобы избавиться от улик

В Закарпатской области правоохранители задержали инспектора пограничной службы во время получения взятки. Чтобы избавиться от улик мужчина попытался съесть 200 долларов. Об этом сообщает Департамент защиты экономики Нацполиции.

Правоохранители установили, что инспектор пограничной службы пункта пропуска «Лужники» помогает гражданам заниматься контрабандой сигарет из Украины в ЕС.

За свою помощь он требовал 1 000 долларов. Его как раз и поймали на получении последней части взятки – 200 долларов, которые он хотел съесть, чтобы избавиться от улик. Это у него не получилось.

Фото: facebook.com/dbr.gov.ua

В данное время мужчина задержан в порядке ст. 208 УК кодекса Украины. При этом в пункте пропуска «Лужники» проводятся процессуальные мероприятия.

Стоит отметить, что за получения взятки должностным лицом предусмотрена уголовная ответственность в виде лишения свободы на срок от 5 до 10 лет.

Фото: facebook.com/dbr.gov.ua

Напомним, что в Одессе на взятке был пойман работник банка, который предлагал снять обременения с транспортного средства за вознаграждение.

Ранее сообщалось, что во Львовской области на получении взятки был задержан глава райгосадминистрации.