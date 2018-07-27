На Закарпатті сталася потрійна ДТП (фото)

Фото: pixabay

На місці аварії працюють правоохоронці

У п'ятницю, 27 липня, в Мукачеві Закарпатської області сталося потрійне ДТП. Про це повідомляє місцеве видання Mukachevo.net.

Фото: ДТП (mukachevo.net)

Аварія сталася на мосту за участю трьох автомобілів: BMW, Kia і Volkswagen. Повідомляється, що дорожньо-транспортна пригода сталася на вулиці Автомобілістів на смузі руху в бік перехрестя з вул. Ілони Зріні.

Фото: ДТП (mukachevo.net)

"Все виглядає так, що хтось із автомобілів намагався протиснутися на одній смузі. На місці працюють правоохоронці. Рух авто утруднено", - сказано в повідомленні.

Раніше повідомлялося, що в Рівненській області підліток вкрав авто і влетів на ньому в паркан.

Близько 6 ранку правоохоронці отримали повідомлення про крадіжку авто Renault Kangoo. 68-річний житель міста Вараш розповів, що його машина, яка була припаркована біля багатоповерхового жілового будинку, зникла.

"68-річний житель міста Вараш заявив, що невідома особа викрала його автомобіль, припаркований у дворі багатоповерхівки поблизу під'їзду", - повідомили в поліції.

Нагадаємо, в Києві два авто зіткнулись на столичній дорожньої розв'язки.

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