На Закарпатье произошло тройное ДТП (фото)

Фото: pixabay

На месте аварии работают правоохранители

В пятницу, 27 июля, в Мукачево Закарпатской области произошло тройное ДТП. Об этом сообщает местное издание Mukachevo.net.

Фото: ДТП (mukachevo.net)

Авария произошла на мосту с участием трех автомобилей: BMW, Kia и Volkswagen. Сообщается, что дорожно-транспортное происшествие случилось на улице Автомобилистов на полосе движения в сторону перекрестка с ул. Илоны Зрини.

Фото: ДТП (mukachevo.net)

"Все выглядит так, что кто-то из автомобилей пытался протиснуться на одной полосе. На месте работают правоохранители. Движение авто затруднено", - сказано в сообщении.

Ранее сообщалось, что в Ровенской области подросток украл авто и влетел на нем в забор.

Около 6 утра правоохранители получили сообщение о краже авто Renault Kangoo. 68-летний житель города Вараш рассказал, что его машина, которая была припаркована возле многоэтажного жилового дома, исчезла.

"68-летний житель города Вараш заявил, что неизвестный похитил его автомобиль, припаркованный во дворе многоэтажки вблизи подъезда", – сообщили в полиции.

Напомним, в Киеве два авто столкнулись на столичной дорожной развязке.

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