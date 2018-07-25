В Ровенской области подросток украл авто и влетел на нем в забор

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Мальчика разыскивает полиция

В городе Вараш Ровенской области 16-летний подросток украл автомобиль, совершил на нем ДТП и сбежал. Об этом сообщает отдел коммуникации Национальной полиции в Ровенской области.

Информация о краже автомобиля Renault Kangoo поступила в отдел полиции около 6 часов утра. 68-летний житель города Вараш сообщил, что его транспортное средство, которое было припарковано возле многоэтажного дома, где он проживает, исчезло.

"68-летний житель города Вараш заявил, что неизвестный похитил его автомобиль, припаркованный во дворе многоэтажки вблизи подъезда", – сообщили в полиции.

В тот же день, около 9 часов вечера поступила информация о ДТП по улице Бондаренко. Следственно-оперативная группа обнаружила пропавший автомобиль на месте происшествия.

По предварительным данным, водитель не справился с управлением, влетел в забор, а потом машина перевернулась. После ДТП нарушитель сбежал с места происшествия.

Фото: Автомобиль после ДТП (rv.npu.gov.ua)

Сотрудники полиции смогли установить личность вора. Им оказался 16-летний местный подросток, который ранее уже был осужден за незаконное завладение транспортным средством.

По факту преступления, совершенное повторно, часть 2 статьи 289 Криминального Кодекса Украины, начато судебное расследование. На данный момент полиция разыскивает подростка, который прячется от следствия.

Если вина мальчика будет доказана, ему грозит лишение свободы на срок от 5 до 8 лет с конфискацией имущества.

Напомним, в Киеве два авто столкнулись на столичной дорожной развязке.

Видео: РБК-Украина