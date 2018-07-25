У Рівненській області підліток викрав авто і влетів на ньому в паркан

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Хлопчика розшукує поліція

У місті Вараш Рівненської області 16-річний підліток вкрав автомобіль, скоїв на ньому ДТП і втік. Про це повідомляє відділ комунікації Національної поліції в Рівненській області.

Інформація про крадіжку автомобіля Renault Kangoo надійшла у відділ поліції близько 6 години ранку. 68-річний житель міста Вараш повідомив, що його транспортний засіб, який був припаркований біля багатоповерхового будинку, де він проживає, зник.

"68-річний житель міста Вараш заявив, що невідомий викрав його автомобіль, припаркований у дворі багатоповерхівки поблизу під'їзду", – повідомили в поліції.

В той же день, близько 9 години вечора надійшла інформація про ДТП по вулиці Бондаренко. Слідчо-оперативна група виявила зниклий автомобіль на місці події.

За попередніми даними, водій не впорався з керуванням, влетів в огорожу, а потім машина перекинулася. Після ДТП порушник втік з місця події.

Фото: Автомобіль після ДТП (rv.npu.gov.ua)

Співробітники поліції змогли встановити особу злодія. Ним виявився 16-річний місцевий підліток, який раніше вже був засуджений за незаконне заволодіння транспортним засобом.

За фактом злочину, вчиненим повторно, частина 2 статті 289 Кримінального Кодексу України, розпочато судове розслідування. На даний момент поліція розшукує підлітка, який ховається від слідства.

Якщо вина хлопчика буде доведена, йому загрожує позбавлення волі на строк від 5 до 8 років з конфіскацією майна.

Нагадаємо, у Києві зіткнулися два авто на столичній дорожньої розв'язки.

Відео: РБК-Україна