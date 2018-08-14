На Закарпатті в устілку п'яний водій кинув травмованих дітей на місці ДТП (фото)

Ілюстративне фото (facebook.com/mashintop)

Чоловік у коматозному стані сів за кермо маршрутки з пасажирами

У понеділок, 13 серпня, близько 23:40, у селі Верхній Коропець Мукачівського району сталося ДТП. Про це повідомили в Національній поліції.

Наголошується, що водій вантажного мікроавтобуса Renault Duster не впорався з керуванням і з'їхав у кювет. Після скоєного чоловік, який перебував за кермом, з місця пригоди зник.

ДТП у селі Верхній Коропець (фото: npu.gov.ua)

Двох дітей 6 та 13 років, які були пасажирами мікроавтобуса з травмами різного ступеня тяжкості доставили в обласну лікарню.

ДТП у селі Верхній Коропець (фото: npu.gov.ua)

Крім того, за допомогою медиків звернулися ще троє пасажирів Renault, у віці 44, 45 і 53 років.

ДТП у селі Верхній Коропець (фото: npu.gov.ua)

В ході проведення оперативно-розшукових заходів поліцейські менш ніж за годину розшукали горе-водія, який ховався в господарській будівлі. У крові 33-річного виявилося 3,07 проміле алкоголю. Зазначимо, що при такій кількості випитого у людини настає найважча стадія алкогольного сп'яніння: з'являються проблеми з диханням, роботою серця, людина знаходиться в стані, близькому до коматозного.

Відео: РБК-Україна

Нагадаємо, що на трасі Київ-Чоп 13 серпня сталося ДТП, в результаті якого автомобіль Volkswagen зіткнувся з автомобілем Нацполіції.