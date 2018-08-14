На Закарпатье в стельку пьяный водитель бросил травмированных детей на месте ДТП (фото)

Иллюстративное фото (facebook.com/mashintop)

Мужчина в коматозном состоянии сел за руль маршрутки с пассажирами

В понедельник, 13 августа, около 23:40, в селе Верхний Коропец Мукачевского района произошло ДТП. Об этом сообщили в Национальной полиции.

Отмечается, что водитель грузового микроавтобуса Renault Duster не справился с управлением и съехал в кювет. После совершенного мужчина, находившийся за рулем, с места происшествия скрылся.

ДТП в селе Верхний Коропец (фото: npu.gov.ua)

Двух детей 6 и 13 лет, которые были пассажирами микроавтобуса, с травмами различной степени тяжести доставили в областную больницу.

ДТП в селе Верхний Коропец (фото: npu.gov.ua)

Кроме того, за помощью медиков обратились еще трое пассажиров Renault, в возрасте 44, 45 и 53 года.

ДТП в селе Верхний Коропец (фото: npu.gov.ua)

В ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий полицейские менее чем за час разыскали горе-водителя, который прятался в хозяйственной постройке. В крови 33-летнего оказалось 3,07 промилле алкоголя. Отметим, что при таком количестве выпитого у человека наступает самая тяжелая стадия алкогольного опьянения: появляются проблемы с дыханием, работой сердца, человек находится в состоянии, близком к коматозному.

Видео: РБК-Украина

Напомним, что на трассе Киев-Чоп 13 августа произошло ДТП, в результате которого автомобиль Volkswagen столкнулся с автомобилем Нацполиции.