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У Закарпатській області четверо людей кинули в багажник двох хлопців і відвезли катувати

STYLERЖиття    18.01.2019 - 20:55
У Закарпатській області четверо людей кинули в багажник двох хлопців і відвезли катувати
Колаж: РБК-Україна

Інцидент стався вночі і тривав близько двох годин

Четверо жителів села Верхні Лази Тячівського району побили двох жителів села Округла. Після чого молодиків зв'язали, кинули в багажник автомобіля "ВАЗ" і вивезли на річку Тересва в районі села Вільхівка. Про це повідомляє газета "Неділя Закарпатські новини".

На річці хлопців продовжили бити далі, а потім знову кинули в багажник і вивезли в село Верхні Лази і залишили там.

Відомо, що вся компанія була в стані алкогольного сп'яніння, між дорослими хлопцями були і неповнолітні. Між молодими людьми під час пиятики виник словесний конфлікт, тому четверо повстали проти двох і, щоб помститися, змусили хлопців лізти в багажник. 

Потім вони поїхали до річки. Там зв'язали ноги своїх жертв електричним кабелем і повели бранців до води, занурив їх у воду. Не маючи можливості самостійно ні пересуватися, ні втекти, ті змушені були терпіти наругу і знущання.

На судовому засіданні вину кривдники визнали і один з них розповів, що в ту ніч вони сиділи на лавочці. Разом з ними ті двоє сиділи і пили спиртне. Раптом між чоловіками почалася сварка. При цьому всі були сильно п'яні. Тоді четверо змусили їх залізти в багажник і відвезли на річку в с. Вільхівка.

"Там Максим сказав їм вилазити, зв'язав Миколу (з етичних міркувань імена замінені) електричним кабелем. Після чого, погрожуючи ним, наказав зайти у воду. Микола впав біля берега, оскільки був занадто п'яний, а Іван зайшов у річку. Вода йому була до колін. Степан з Василем і Максимом посадили його під воду. Потім ми змусили їх знову залізти в багажник автомобіля і відвезли назад в центр села Раково, де відпустили", - зізнався Богдан.

Він також повідомив, що вся компанія била бранців. Варто зазначити, що у одного з них медики виявили струс головного мозку, черепно-мозкову травму, перелом носа, численні забої та синці.

Під час судового засідання хлопці розкаялися в скоєному. Тому суд обрав для них лояльне покарання і засудив до одного року умовного позбавлення волі.

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