В Закарпатской области четверо людей бросили в багажник двух парней и увезли пытать

Коллаж: РБК-Украина

Инцидент произошел ночью и продолжался около двух часов

Четверо жителей села Верхние Лазы Тячевского района избили двух жителей села Округлая. После чего парней связали, бросили в багажник автомобиля "ВАЗ" и вывезли на реку Тересва в районе села Ольховка. Об этом сообщает газета "Неділя Закарпатські новини".

На реке парней продолжили бить дальше, а потом снова бросили в багажник и вывезли в село Верхние Лазы и оставили там.

Известно, что вся компания была в состоянии алкогольного опьянения, между взрослыми парнями были и несовершеннолетние. Между молодыми людьми во время попойки возник словесный конфликт, поэтому четверо восстали против двух и, чтобы отомстить, заставили ребят лезть в багажник.

Затем они поехали к реке. Там связали ноги своих жертв электрическим кабелем и отвели пленников к воде, погрузили их в воду. Не имея возможности самостоятельно ни передвигаться, ни убежать, те вынуждены были терпеть надругательство и издевательство.

На судебном заседании вину обидчики признали и один из них рассказал, что в ту ночь они сидели на лавочке. Вместе с ними сидели те двое и пили спиртное. Вдруг между парнями началась ссора. При этом все были сильно пьяны. Тогда четверо заставили их залезть в багажник и увезли на реку в с. Ольховка.

"Там Максим сказал им вылезать, связал Николая (с этических соображений имена заменены) электрическим кабелем. После чего, угрожая им, приказал зайти в воду. Николай упал у берега, поскольку был слишком пьян, а Иван зашел в реку. Вода ему была до колен. Степан с Василием и Максимом погрузили его под воду. Затем мы заставили их снова залезть в багажник автомобиля и отвезли обратно в центр села Раково, где отпустили", - признался Богдан.

Он также сообщил, что вся компания била пленников. Стоит отметить, что у одного из них медики обнаружили сотрясение головного мозга, черепно-мозговую травму, перелом носа, многочисленные ушибы и синяки.

Во время судебного заседания парни раскаялись в содеянном. Поэтому суд избрал для них лояльное наказание и приговорил к одному году условного лишения свободы.

Напомним, что пользователи сети осудили отца, который избил учителя физкультуры в Киеве.

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