Закручуємо кабачки в томатному соусі на зиму: дуже простий рецепт від українки

Закрутки на зиму завжди актуальні для українців. Чого тільки не вигадує наша фантазія - салати, маринади, квашення, соління, заправки. Звісно, один з улюблених овочів для консервування - кабачки. Їх зараз багато, вартують вони недорого, а взимку буде дуже смачно.

Рецептом кабачків в томатному соусі поділилась українка на каналі "Мої улюблені рецепти".