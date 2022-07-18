Закатываем кабачки в томатном соусе на зиму: очень простой рецепт от украинки

Закрутки на зиму всегда актуальны для украинцев. Чего только не придумывает наша фантазия - салаты, маринады, квашения, соления, заправки. Конечно, один из любимых овощей для консервирования - кабачки. Их сейчас много, стоят они недорого, а зимой будет очень вкусно.