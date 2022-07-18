ua ru
Пн, 18 июля News Daily Lite Styler Travel
Война России с Украиной Зеленский заявления Донбасс новости Мариуполь новости Харьков новости Киев новости Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Коронавирус Олимпиада 2022 Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Дети Мнения
Lite Новости шоу-бизнеса Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда Колонки Auto Мировой автопром Авторынок Украины Электромобили Тест-драйвы Законодательство Технологии и инновации Ретро Курьезы Лайфхаки
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Realty Новостройки Вторичный рынок Аренда Загородная недвижимость Коммерческая недвижимость Город Регионы Точка зрения Дизайн Зарубежная недвижимость

Закатываем кабачки в томатном соусе на зиму: очень простой рецепт от украинки

Новина українською →
Понедельник 18 июля 2022 17:22
Закатываем кабачки в томатном соусе на зиму: очень простой рецепт от украинки Коллаж РБК-Украина: Кабачки в томатном соусе
Автор: Светлана Мащенко

Закрутки на зиму всегда актуальны для украинцев. Чего только не придумывает наша фантазия - салаты, маринады, квашения, соления, заправки. Конечно, один из любимых овощей для консервирования - кабачки. Их сейчас много, стоят они недорого, а зимой будет очень вкусно.

Рецептом кабачков в томатном соусе поделилась украинка на канале "Мої улюблені рецепти".

Ингредиенты:

  • 5 кг кабачков
  • 2-3 ст. л. соли (учитывая ваши предпочтения)
  • 1 л томатного соуса
  • 200 г сахара
  • 200 мл масла
  • 200 мл уксуса
  • 1-2 головку чеснока (по вкусу - больше или меньше)

Пошаговое приготовление

Порежьте кабачки мелким кубиком. Перемешайте кабачки с солью, оставьте на 30 минут.

Пока приготовьте соус, смешав томатный сок, сахар, масло, уксус, чеснок. Поставьте соус на огонь, доведите до кипения, добавьте кабачки и тушите 30 минут, постоянно перемешивайте.

Разложите в простерилизованные банки и закройте металлическими крышками. Переверните банки и укутайте, когда остынет - поставьте на хранение в прохладное место (можно в холодильник).

Ранее Евгений Клопотенко рассказал, как замариновать огурцы с соусом "Чили".

Также мы писали про огурцы, маринованные по-польски по украинскому рецепту.

Читайте РБК-Украина в Google News
рецепт
LITE
10 признаков того, что этот мужчина вас разрушает и тратит вашу жизнь
10 признаков того, что этот мужчина вас разрушает и тратит вашу жизнь