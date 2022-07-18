Маринуем огурцы "чили" с Евгением Клопотенко и особым ингредиентом (видео)
Маринованные огурцы с кетчупом чили - рецепт, который уже давно полюбился украинцам. А вот Евгений Клопотенко усовершенствовал его, добавив туда особый ингредиент.
Смотрите ниже рецепт на видео в материале Styler.
Ингредиенты на 5 литровых банок (2 кг огурцов)
Для маринада:
- 7 стаканов воды
- 2 ст. л. соли,
- стакан сахара,
- 6-8 ст. л. кетчупа чили
- 1 ст. л. имбиря (тот самый особый ингредиент)
- 1 стакан уксуса
- гвоздика
- душистый перец
- черный перец горошком
Также можно брать соцветия укропа, листья вишни, хрена, смородины, лавровый лист и чеснок (это все по желанию, можно обойтись только маринадом).
Пошаговая инструкция
Прокипятите маринад (вода, соль, сахар, кетчуп, имбирь), выключите и добавьте стакан уксуса.
В стерилизованную банку (ее надо 20 минут подержать в духовке при температуре 180 градусов) положите 400 г огурцов, гвоздику, горошины душистого перца, несколько горошин черного перца.
Залейте маринадом и подержите банки без крышки в кипятке 10-15 минут. Затем закрутите плотно банки.
Наши острые огурчики готовы!
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