Маринуем огурцы "чили" с Евгением Клопотенко и особым ингредиентом (видео)

Маринованные огурцы с кетчупом чили - рецепт, который уже давно полюбился украинцам. А вот Евгений Клопотенко усовершенствовал его, добавив туда особый ингредиент.

Смотрите ниже рецепт на видео в материале Styler.

Ингредиенты на 5 литровых банок (2 кг огурцов)

Для маринада:

7 стаканов воды

2 ст. л. соли,

стакан сахара,

6-8 ст. л. кетчупа чили

1 ст. л. имбиря (тот самый особый ингредиент)

1 стакан уксуса

гвоздика

душистый перец

черный перец горошком

Также можно брать соцветия укропа, листья вишни, хрена, смородины, лавровый лист и чеснок (это все по желанию, можно обойтись только маринадом).

Пошаговая инструкция

Прокипятите маринад (вода, соль, сахар, кетчуп, имбирь), выключите и добавьте стакан уксуса.

В стерилизованную банку (ее надо 20 минут подержать в духовке при температуре 180 градусов) положите 400 г огурцов, гвоздику, горошины душистого перца, несколько горошин черного перца.

Залейте маринадом и подержите банки без крышки в кипятке 10-15 минут. Затем закрутите плотно банки.

Наши острые огурчики готовы!