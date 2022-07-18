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Закручуємо кабачки в томатному соусі на зиму: дуже простий рецепт від українки

Колаж РБК-Україна: Кабачки в томатному соусі
Автор: Світлана Мащенко

Закрутки на зиму завжди актуальні для українців. Чого тільки не вигадує наша фантазія - салати, маринади, квашення, соління, заправки. Звісно, один з улюблених овочів для консервування - кабачки. Їх зараз багато, вартують вони недорого, а взимку буде дуже смачно.

Рецептом кабачків в томатному соусі поділилась українка на каналі "Мої улюблені рецепти".

Інгредієнти:

  • 5 кг кабачків
  • 2-3 ст. л. солі (зважаючи, на ваші уподобання)
  • 1 л томатного соусу
  • 200 г цукру
  • 200 мл олії
  • 200 мл оцту
  • 1-2 головку часнику (за смаком - більше чи менше)

Покрокове приготування

Поріжте кабачки дрібним кубиком. Перемішайте кабачки з сіллю, залиште на 30 хвилин.

Поки приготуйте соус, змішавши томатний сік, цукор, олію, оцет, часник. Поставте соус на вогонь, доведіть до кипіння, додайте кабачки і тушіть 30 хвилин, постійне перемішуйте.

Розкладіть в простерилізовані банки і закрийте металевими кришками. Переверніть банки і укутайте, коли охолоне - поставте на зберігання в прохолодне місце (можна в холодильник).

Раніше Євген Клопотенко розповів, як замаринувати огірки з соусом "Чилі".

Також ми писали про огірки, мариновані по-польськи за українським рецептом.

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