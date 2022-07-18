Закручуємо кабачки в томатному соусі на зиму: дуже простий рецепт від українки

Закрутки на зиму завжди актуальні для українців. Чого тільки не вигадує наша фантазія - салати, маринади, квашення, соління, заправки. Звісно, один з улюблених овочів для консервування - кабачки. Їх зараз багато, вартують вони недорого, а взимку буде дуже смачно.
Рецептом кабачків в томатному соусі поділилась українка на каналі "Мої улюблені рецепти".
Поріжте кабачки дрібним кубиком. Перемішайте кабачки з сіллю, залиште на 30 хвилин.
Поки приготуйте соус, змішавши томатний сік, цукор, олію, оцет, часник. Поставте соус на вогонь, доведіть до кипіння, додайте кабачки і тушіть 30 хвилин, постійне перемішуйте.
Розкладіть в простерилізовані банки і закрийте металевими кришками. Переверніть банки і укутайте, коли охолоне - поставте на зберігання в прохолодне місце (можна в холодильник).
Раніше Євген Клопотенко розповів, як замаринувати огірки з соусом "Чилі".
Також ми писали про огірки, мариновані по-польськи за українським рецептом.