Закатываем кабачки в томатном соусе на зиму: очень простой рецепт от украинки

Закрутки на зиму всегда актуальны для украинцев. Чего только не придумывает наша фантазия - салаты, маринады, квашения, соления, заправки. Конечно, один из любимых овощей для консервирования - кабачки. Их сейчас много, стоят они недорого, а зимой будет очень вкусно.
Рецептом кабачков в томатном соусе поделилась украинка на канале "Мої улюблені рецепти".
Порежьте кабачки мелким кубиком. Перемешайте кабачки с солью, оставьте на 30 минут.
Пока приготовьте соус, смешав томатный сок, сахар, масло, уксус, чеснок. Поставьте соус на огонь, доведите до кипения, добавьте кабачки и тушите 30 минут, постоянно перемешивайте.
Разложите в простерилизованные банки и закройте металлическими крышками. Переверните банки и укутайте, когда остынет - поставьте на хранение в прохладное место (можно в холодильник).
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