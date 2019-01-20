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"Закушувати треба!": мережа відповіла на обіцянку полагодити аеропорт Донецька

STYLERЖиття    20.01.2019 - 17:54
"Закушувати треба!": мережа відповіла на обіцянку полагодити аеропорт Донецька
Колаж РБК-Україна

У мережі вважають, що відновлення країни потрібно починати з малого

У неділю, 20 січня, у день пам'яті "кібргів" — військових, які захищали донецький аеропорт, — президент України Петро Порошенко виступив на заході. Голова держави пообіцяв відновити зруйнований аеропорт і вивісити над ним український прапор. Про це повідомляється в соціальній мережі Twitter в профілі президента Петра Порошенка. Під публікацією РБК-Україна в Facebook наші читачі прокоментували обіцянку і порадили починати відновлення країни з малого.

"Відновимо аеропорт Донецька, і на його високоій диспетчерській вежі завжди буде майоріти український прапор, який "кіборги" піднімали знову і знову під кулями і снарядами. Аеропорт стане кращим, сучаснішим. Там будуть злітати і сідати літаки звідусіль. І завжди будемо пам'ятати наших героїв", - зазначив він.

У мережі порахували, що така заява є просто обіцянкою.

"Колись він пообіцяв за день відновити бруківку на Грушевського, потім за два тижні закінчити війну, звільнити Донбас, повернути Крим...", "За кількістю цинічної, нахабної, безсоромної брехні пора занести в Книгу рекордів Гінесса", "Ось чувака пре. Хлібом не годуй - дай пообіцяти, а потім вибачився і все в порядку", "Краще б ти боровся з корупцією і будував квартири для нужденних, а аеропорти можуть почекати", "Порошенко вже не знає, що йому ще придумати, щоб залишитися на наступний строк...", "Може почнемо з дрібниці? Добудуємо міст у Києві через Дніпро?", "Вальцман - не пий більше! Таке марення і дурість вже соромно казати! Подумай про свою репутацію, якщо вона, звичайно, ще є!", "Закушувати треба!" — пишуть в мережі.

Деякі зазначили, що відновлення аеропорту в Донецьку буде здійснюватися за рахунок платників податків.

"А за чий рахунок? За рахунок тих знедолених пенсіонерів, у яких комунальними тарифами і цінами, забрали останні копійки і навіть субсидії...", "Хіба що зі своїми колегами мільярдерами скинуться, тому що з народу крім аналізів вже нічого не вичавиш", — пишуть в мережі.

&quot;Закушувати треба!&quot;: мережа відповіла на обіцянку полагодити аеропорт Донецька

&quot;Закушувати треба!&quot;: мережа відповіла на обіцянку полагодити аеропорт Донецька

&quot;Закушувати треба!&quot;: мережа відповіла на обіцянку полагодити аеропорт Донецька

&quot;Закушувати треба!&quot;: мережа відповіла на обіцянку полагодити аеропорт Донецька

&quot;Закушувати треба!&quot;: мережа відповіла на обіцянку полагодити аеропорт Донецька

Скріншоти коментарів поста облікового запису facebook.com/www.rbc.ua

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Порошенко може оголосити про участь в президентських виборах-2019 в кінці січня.

Раніше Порошенко також закликав іноземних дипломатів доносити правду про неоголошену війну Росії проти України.

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