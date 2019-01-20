"Закусывать надо!": сеть ответила на обещание починить аэропорт Донецка

Коллаж РБК-Украина

В сети считают, что восстановление страны нужно начинать с малого

В воскресенье, 20 января, в день памяти "кибргов" — военных, защищавших донецкий аэропорт, — президент Украины Петр Порошенко выступил на мероприятии. Глава государства пообещал восстановить разрушенный аэропорт и вывесить над ним украинский флаг. Об этом сообщается в социальной сети Twitter в профиле президента Петра Порошенко. Под публикацией РБК-Украина в Facebook наши читатели прокомментировали обещание и посоветовали начинать восстановление страны с малого.

"Восстановим аэропорт Донецка, и на его высокой диспетчерской башне всегда будет развеваться украинский флаг, который "киборги" поднимали снова и снова под пулями и снарядами. Аэропорт станет лучше, современнее. Там будут взлетать и садиться самолеты отовсюду. И всегда будем помнить наших героев", - отметил он.

В сети посчитали, что такое заявление является просто обещанием.

"Когда-то он пообещал за день восстановить брусчатку на Грушевского, потом за две недели закончить войну, освободить Донбасс, вернуть Крым...", "По количеству циничной, наглой, бесстыдной лжи пора занести в Книгу рекордов Гинесса", "Во чувака прет. Хлебом не корми - дай пообещать, а что, потом извинился и все в порядке", " Лучше бы ты боролся с коррупцией и строил квартиры для нуждающихся, а аэропорты могут подождать", "Порошенко уже не знает, что ему еще придумать, чтобы остаться на следующий срок...", "Может начнем с мелочи? Достроим мост в Киеве через Днепр?", "Вальцман - не пей больше! Такой бред и глупость уже стыдно глаголить! Подумай о своей репутации, если она, конечно, еще есть!", "Закусывать надо!" — пишут в сети.

Некоторые отметили, что восстановление аэропорта в Донецке будет осуществляться за счет налогоплательщиков.

"А за чей счет? За счет тех обездоленных пенсионеров, у которых коммунальными тарифами и ценами, отняли последние гроши и даже субсидии...", "Разве что со своими коллегами миллиардерами сбросятся, потому что из народа кроме анализов уже ничего не выжмешь", — пишут в сети.

Скриншоты комментариев поста аккаунта facebook.com/www.rbc.ua

Напомним, ранее сообщалось, что Порошенко может объявить об участии в президентских выборах-2019 в конце января.

Ранее Порошенко также призвал иностранных дипломатов доносить правду о необъявленной войне России против Украины.