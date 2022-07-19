Якщо ви помітили це на вашому тілі - перевірте печінку

Печінка - один з ключових органів, який відповідає перш за все за наш метаболізм та детоксикацію крові. Проте пошкодження органу часто не дають про себе знати симптомами, поки все не зайде занадто далеко. Саме тому варто стежити за здоров'ям печінки, а ознаки часто можна помітити на тілі.

Жовті очі або шкіра

Жовтяниця - пожовтіння очей або шкіри - поширена ознака ураження печінки. Це трапляється, коли печінка не може в достатньому обсязі фільтрувати з крові білірубін, природну хімічну речовину, що виробляється еритроцитами. Через це очі та шкіра можуть набувати жовтуватого відтінку.

"Жовтяниця зазвичай є першою, а іноді й єдиною ознакою захворювання печінки", - кажуть дослідники.

Набряки на тілі

Якщо ваші щиколотки, ноги або живіт постійно набрякають, це може бути найпоширенішим симптомом пошкодження печінки. Набряк відчувають приблизно 50% людей з цирозом - найважчою формою захворювання печінки.

Це трапляється, коли печінка більше не в змозі виробляти альбумін, білок, який перешкоджає витоку рідини з кровоносних судин у тканини. Затримана рідина спричиняє набрякання частин тіла.

Свербіж шкіри

Якщо функція печінки деякий час була порушена, у людей може розвинутися свербіж шкіри на багатьох ділянках тіла.

Це може статися тому, що пошкодження печінки може призвести до накопичення жовчних солей під шкірою, підвищення рівня гістаміну в організмі або зниження рівня серотоніну (що призводить до посиленого сприйняття свербіння).

Фото: Через пошкодження печінки може свербіти шкіра (freepik)

Висипи

У людей з пошкодженням печінки може з’явитися червонувато-фіолетовий висип, що складається з дрібних точок або більших плям. Це викликано кровотечею з дрібних кровоносних судин шкіри.

Синці без вагомої причини

Якщо синці з’являються легше або сильніше, ніж зазвичай, це може бути ознакою дисфункції печінки. Причина: кровотеча з кровоносних судин шкіри, яка також може спричинити утворення висипань.

Невеликі жирові відкладення в деяких областях тіла

Пошкоджена печінка може призвести до відкладення невеликих жовтих горбочків жиру на шкірі або повіках.

Це відбувається тому, що пошкоджена печінка викликає високий рівень холестерину в крові, що призводить до невеликих жирових відкладень.