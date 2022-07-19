Если вы заметили это на вашем теле - проверьте печень

Печень - один из ключевых органов, который отвечает прежде всего за наш метаболизм и детоксикацию крови. Однако повреждения органа часто не дают о себе знать симптомами, пока все не зайдет слишком далеко. Именно поэтому стоит следить за здоровьем печени, а признаки часто можно заметить на теле.

Желтые глаза или кожа

Желтуха - пожелтение глаз или кожи - распространенный признак поражения печени. Это случается, когда печень не может в достаточном объеме фильтровать из крови билирубин, природное химическое вещество, которое вырабатывается эритроцитами. Через это глаза и кожа могут приобретать желтоватый оттенок.

"Желтуха обычно является первым, а иногда и единственным признаком заболевания печени", - говорят исследователи.

Отеки на теле

Если ваши лодыжки, ноги или живот постоянно отекают, это может быть самым распространенным симптомом повреждения печени. Отек испытывают примерно 50% людей с циррозом - самой тяжелой формой заболевания печени.

Это происходит, когда печень больше не может производить альбумин, белок, который предотвращает утечку жидкости из кровеносных сосудов в ткани. Задержанная жидкость вызывает опухание частей тела.

Зуд кожи

Если функция печени некоторое время была нарушена, у людей может развиться кожный зуд на многих участках тела.

Это может произойти потому, что повреждения печени может привести к накоплению желчных солей под кожей, повышение уровня гистамина в организме или снижения уровня серотонина (что приводит к усиленному восприятию зуда).

Фото: из-за повреждения печени может чесаться кожа (freepik)

Высыпания

У людей с повреждением печени может появиться красновато-фиолетовая сыпь, состоящая из мелких точек или более крупных пятен. Это вызвано кровотечением из мелких кровеносных сосудов кожи.

Синяки без веской причины

Если синяки появляются легче или сильнее, чем обычно, это может быть признаком дисфункции печени. Причина: кровотечение из кровеносных сосудов кожи, которое также может вызвать образование высыпаний.

Небольшие жировые отложения в некоторых областях тела

Поврежденная печень может привести к отложению небольших желтых бугорков жира на коже или губах.

Это происходит потому, что поврежденная печень вызывает высокий уровень холестерина в крови, что приводит к небольшим жировым отложениям.