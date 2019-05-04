Заморила голодом своїх дітей: під Запоріжжям спалахнув скандал

Горе-матір довела власних дітей до стану виснаження, і наймолодшу дитину через малу вагу довелося помістити в реанімацію. Випадок стався під Запоріжжям в селі Полоузкове Бердянського району. Про інцидент повідомила місцева мешканка в соцмережі Facebook, і незабаром справа отримала широкий розголос та викликала резонанс.

Автор поста - Валентина Казімірова - розповіла про те, що її односельчанка Ніна Собко, яка є матір'ю-одиначкою, "заморила своїх шістьох дітей голодом". Вага молодшої дівчинки, якій один рочок, становить лише 5 кг, і дитина знаходиться в реанімації. Ще двоє дітей 3-х і 5-ти років також у Бердянській міській лікарні.

"Неоднакратно жителі села зверталися у сільську раду до соцпрацівниці. Ніяких дій не відбувалося. Діти вмирають!" - написала жінка.

Повідомлення одразу викликало жваву дискусію в мережі. Незабаром з'явилася уточнююча інформація, що в лікарню жінка з трьома дітьми потрапила не через голод, і внаслідок застуди, і молодшу доньку вже перевели з реанімації.

Фото: скрін коментарів у Facebook

Також Казімірова поскаржилася на ситуацію голові Андрівської сільської ради Мусліму Магамедову і дорікнула йому за бездіяльність.

"Люди добрі, таке враження, що дітки пережили блокаду Ленінграда! Голодні, виснаження, зі зниженим імунітетом, знаходяться в дитячій реанімації, де лікарі витягують з того світу. Хіба можна про таке мовчати!?", - обурилася вона.

Чиновник відповів на лист і запевнив, що докладе "максимум зусиль, щоб діти одужали і в майбутньому цього не повторювалося, а Надія Миколаївна отримає покарання згідно діючого законодавства".

Скрін з Facebook-сторінки Валентини Казимировы

Як повідомили в місцевому виданні PRO.berdyansk.biz, медики з міськлікарні назвали стан дітей не критичним, і в цілому позитивно відгукнулися про багатодітну матері. За словами директора КУ "БТМО" Дмитра Єгорова, у малюків "є невелике виснаження... Але такі дітки надходять до нас часто, кричущим цей випадок назвати не можна".

У той же час глава Андрівської сільської ради Магамедов розповів журналістам, що вважає ситуацію не нормальною, а сама ця сім'я знаходиться у них "під особливим контролем". Зокрема, він особисто їздив додому до Собко, щоб перевірити умови життя.

"Під час наших відвідин у будинку було прибрано, їсти у сім'ї було що, діти виглядали охайними, а мама вела себе адекватно", - визнав він.

Тепер Магамедов заявив про намір посилити контроль над подібними сім'ями і буде домагатися, щоб жінку позбавили батьківських прав.

Багатодітна мати, яка самостійно виховує шістьох дітей, отримує на них соціальну допомогу. На переконання голови сільради, цих грошей "точно має вистачити на те, щоб вони не голодували".

Начальниця служби у справах дітей Бердянської районної державної адміністрації запевнила, що знає про ситуацію і в даний час вони вивчають справу детально.

Фото: Бердянська міська дитяча лікарня (deti.zp.ua)

Як повідомлялося, нещодавно в Черкасах у 21-річної матері, яка зловживала алкоголем і не слідкувала за своїми двома дітьми, після чергового попередження від правоохоронців та соціальних служб вилучили синів і забрали навіть кота.

Нагадаємо, що в Києві раніше стався трагічний інцидент, коли мати на 9 днів залишила двох своїх малолітніх дітей одних в квартирі, що призвело до смерті її однорічного сина.