"Замотав у простирадло": блогер розповів, як возив зброю в метро

Блогер розповів, як йому вдалося проїхати в метро з автоматом

Український блогер Валерій Ананьєв звернув увагу на те, як легко в Україні пересуватися зі зброєю, навіть не привертаючи уваги правоохоронних органів. Своїми роздумами він поділився на сторінці в Facebook.

Валерій розповів історію, як їхав в метро з муляжним автоматом.

"Я вже їду на Хрещатик за автоматом. Взяв з собою рюкзак і простирадло, щоб сховати те, що не влізе і буде стирчати. На місці виявилося, що там не складний приклад, і рюкзак може йти відпочивати. Коротше, замотав я його у простирадло і пішов. Я думав, що простирадло розіб’є силует і приховає форму зброї… Ага! Сказати, що люди звертали увагу, нічого не сказати", - розповідає блогер.

Ананьєв розповів, як йому вдалося проїхати в метро з підозрілим предметом в руках.

"Заходжу в метро, проходжу по УБД через турнікет прямо біля робітника метро. Мене пропускають і в спину задають питання:

- Що це?

- Телескоп. – кинув я у відповідь не зупиняючись

- Який телескоп?

- Щоб на зірки дивитись", - з гумором відзначив хлопець.

Валерій підкреслив, що автомат був несправжнім, але дуже схожим на справжній. Автор відзначає, що так можна без проблем возити незаконну зброю, що становить загрозу для суспільства.

"Що там було далі я не знаю, тому що вже спускався на ескалаторі. Думаю, що з таким підходом, якщо мені доведеться заходити в метро з РПГ, його можна навіть не ховати, а з гранат можна буси зробити.

Звичайно, автомат не справжній. Але ж міг бути справжнім!" – підсумував він.

Скріншот поста (facebook.com/id.ananiev)

Раніше повідомлялося, що опальна Лоліта заспівала в окупованому Криму українською мовою (відео).

Гей-прайд в Тель-Авіві: свято свободи