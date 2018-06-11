"Замотал в простыню": блогер рассказал, как возил оружие в метро

Блогер рассказал, как ему удалось проехать в метро с автоматом

Украинский блогер Валерий Ананьев обратил внимание на то, как легко в Украине передвигаться с оружием, даже не привлекая внимания правоохранительных органов. Своими размышлениями он поделился на странице в Facebook.

Валерий рассказал историю, как ехал в метро с муляжним автоматом.

"Я уже еду на Крещатик за автоматом. Взял с собой рюкзак и простыню, чтобы спрятать то, что не влезет и будет торчать. На месте оказалось, что там не сложный пример, и рюкзак может идти отдыхать. Короче, я замотал его в простыню и ушел. Я думал, что простыня разобьет силуэт и скроет форму оружия... Ага! Сказать, что люди обращали внимание, ничего не сказать", - рассказывает блогер.

Ананьев рассказал, как ему удалось проехать в метро с подозрительным предметом в руках.

"Захожу в метро, прохожу по УБД через турникет прямо возле рабочего метро. Меня пропускают и в спину задают вопрос:

- Что это?

- Телескоп. – бросил я в ответ не останавливаясь

- Телескоп?

- Чтобы на звезды смотреть", - с юмором отметил парень.

Валерий подчеркнул, что автомат был ненастоящим, но очень похожим на настоящий. Автор отмечает, что так можно без проблем возить незаконное оружие, что представляет угрозу для общества.

"Что там было дальше я не знаю, потому что уже спускался на эскалаторе. Думаю, что с таким подходом, если мне придется заходить в метро с РПГ, его можно даже не прятать, а из гранат можно бусы сделать.

Конечно, автомат не настоящий. Но ведь мог быть настоящим!" – подытожил он.

Скриншот поста (facebook.com/id.ananiev)

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