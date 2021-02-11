На західних кордонах України величезні черги з машин: що відбувається
На кордонах України в напрямку Польщі та Угорщини утворилися величезні черги з автомобілів. Найскладніша ситуація зараз на пунктах пропуску "Шегині" та "Краківець".
Як повідомляє пресслужба Західного регіонального управління Державної прикордонної служби на своїй сторінці в Facebook, на кордонах з Польщею зараз стоїть вже близько 200 автомобілів.
Прикордонники розповіли, що на КПВВ кордонів з Польщею та Угорщиною в чергах стоїть вже понад 200 автомобілів. Найбільш завантаженими зараз є пункти пропуску "Шегині" – там понад 160 автомобілів, і трохи краща ситуація на КПВВ "Краковець" – там близько 50 машин.
Також утворилася черга на пропускному пункті "Тиса" на кордоні з Угорщиною. Там зараз застрягли в черзі близько 20 машин.
За даними Державної прикордонної служби, на інших КПВВ на цей момент немає черг.
Варто відзначити, що в четвер вранці, 11 лютого, влада Львова прийняли рішення обмежити проїзд для вантажних автомобілів по основних трасах. Це пов'язано з погіршенням погодних умов та сильними снігопадами, які вирують в області вже п'яту добу.
Закриті такі траси для проїзду вантажних автомобілів:
М-06 Київ-Чоп
М-09 Тернопіль-Львів-Рава-Руська
М-10 Львів-Краковець
М-11 Львів-Шегині
Н-13 Львів-Самбір-Ужгород
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Нагадаємо, раніше ми повідомляли про те, що Львів і Львівську область скував сніговий колапс, і весь регіон засипало сильним снігом.
А також ми писали про те, що через сильний снігопад обмежений в'їзд вантажівок у Київ та ще в п'яти областях.