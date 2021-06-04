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Затанцювали у величезній калюжі: торговці затопленого ринку під Херсоном підірвали мережу (відео)

Автор: Тетяна Самарук

В Україні злива, яка йшла 2-3 червня затопила міста. Зокрема на Херсонщині "велика вода" прийшла на ринок, що неподалік обласного центру.

Відео опублікував користувач Sasha Guk на своїй facebook-сторінці.

На відео видно, що торговці, точки яких перетворилася на величезну калюжу, розважаються посеред ринку.

"Танці у калюжі після дощу. Херсон, ринок Копані", — йдеться у коментарі до відео.

Під запальну музику танцювала пара, а також хлопець у великих гумових чоботях, який крутився на одній нозі серед "хвиль".

У коментарях користувачі підтримують торговців, які попри несприятливі умови не впадають у відчай.

  • У природи не має поганої погоди. Молодці
  • Торгівлі немає, так хоч повеселимося
  • Молодці, не падають духом
  • Супер! Україна краща
  • Так тримати
  • Молодці, потрібно якось собі настрій підіймати.

Раніше ми повідомляли, потужна злива затопила Житомир. Люди почали кататися вулицями на надувному матраці й водному мотоциклі.

Також синоптик розповів коли в Україну прийде по-справжньому спекотне літо з температурою +35 градусів.

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