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Заплясали в огромной луже: торговцы затопленного рынка под Херсоном взорвали сеть (видео)

Автор: Тетяна Самарук

В Украине ливень, который шел 2-3 июня затопил города. В частности на Херсонщине "большая вода" пришла на рынок, что недалеко от областного центра.

Видео опубликовал пользователь Sasha Guk на своей facebook-странице.

На видео видно, что торговцы, точки которых превратилась в огромную лужу, развлекаются посреди рынка.

"Танцы в луже после дождя. Херсон, рынок Копани", — говорится в комментарии к видео.

Под зажигательную музыку танцевала пара, а также парень в больших резиновых сапогах, который крутился на одной ноге среди "волн".

В комментариях пользователи поддерживают торговцев, которые несмотря на неблагоприятные условия не отчаиваются.

  • У природы плохой погоды. Молодцы
  • Торговли нет, так хоть повеселимся
  • Молодцы, не падают духом
  • Супер! Украина лучшая
  • Так держать
  • Молодцы, нужно как-то себе настроение поднимать.

Ранее мы сообщали, что ливень затопил Житомир. Люди начали кататься по улицам на надувном матрасе и водном мотоцикле.

Также синоптик рассказал когда в Украину придет по-настоящему жаркое лето с температурой +35 градусов.

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