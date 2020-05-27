Як заповнити декларацію і не допустити помилку: практичні поради юриста

В Україні до 1 червня необхідно заповнити та подати декларацію. Однак багато хто не знає, як правильно потрібно заповнювати податкові документи й що саме потрібно в них вказати. За законом декларації потрібно було подавати до 30 квітня, але у зв'язку з карантином через пандемію коронавірусу цей термін був продовжений до початку червня.

Як пояснюють юристи, податкові декларації заповнювати мають практично всі українці. Ті, хто працює офіційно в компаніях, можуть не переживати, оскільки їх податками займається роботодавець. А от у деяких випадках (одержання спадщини, продаж нерухомості, здача житла в оренду, продаж або купівля цінних паперів і так далі), - доходи потрібно декларувати самостійно.

Як розповів адвокат Олег Татаров в ефірі каналу "Україна 24", українці починають замислюватися про подання декларацій за 1-2 дні до закінчення строку подання документів. Він порадив ознайомитися з правилами оформлення декларацій на сайті НАПК, через те, що змінилися особливості декларування різного майна, банківських рахунків.

Він зазначив, що в деклараціях потрібно обов'язково вказувати свої додаткові джерела доходів, а також перерахував, які доходи потрібно не забути в декларації.

"Вказати, якщо є за кордоном банківський рахунок та особа, яка може їм розпоряджатися. Рухоме майно – потрібно вказувати навіть те, якими ви не володієте, але користуєтеся, яке може належати членам сім'ї, знайомим, родичам. У законодавстві чітко визначено, хто такі члени сім'ї, навіть якщо ти розлучений і живеш в цивільному шлюбі, ти повинен декларувати не тільки свої доходи, не тільки своїй сім'ї, але й особи, яка користується з тобою спільним побутом. Готівкові також треба вказувати, перевірити свої доходи та сім'ї — колись ви будете купувати майно або отримувати послуги, і ви повинні будете вказати це в наступний звітний період, і тоді виникне питання, чому витрати перевищують доходи", - пояснив адвокат.

Нагадаємо, раніше ми розповідали про те, кому потрібно подавати декларації про доходи обов'язково.

А також ми писали про те, що українцям загрожують штрафи за неоформлені декларації про доходи.