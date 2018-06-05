У Запоріжжі попрощалися з матір'ю та донькою, які загинули в жахливій ДТП (фото)

Автомобіль на величезній швидкості наїхав на тротуар, де йшла сім'я: мати і молодша донька загинули

У Запоріжжі 5 червня, в приміщенні обласної філармонії пройшла панахида за загиблими у жахливому ДТП – Тетяні Пестовій і її молодшій дочці Марії. Про це передає iz.com.ua.

Фото: iz.com.ua

Попрощатися із загиблими матір'ю та донькою сьогодні прийшли сотні городян.

Фото: iz.com.ua

Люди несли квіти і дитячі іграшки.

Фото: iz.com.ua

Увечері 2 червня на Набережній магістралі в районі Вознесеновского ринку водій іномарки BMW на величезній швидкості наїхав на тротуар, де йшла родина Пестовых: Андрій, його дружина Тетяна і двоє дітей — Ганна і Марія. Чотирирічна Маша загинула на місці. Тетяну з важкими травмами відвезли в реанімацію, де вона померла.

Загибла Тетяна Пестова 12 років працювала в Запорізькій облдержадміністрації спеціалістом у відділі управління персоналом. Про неї дуже тепло відгукуються колеги і друзі.

З місця ДТП водій та пасажири автомобіля намагалися втекти, однак їх наздогнали. Під час аварії в салоні іномарки знаходилося троє громадян Вірменії. Як з'ясувалося, вони були учасниками вуличних гонок.

Також повідомлялося, що водія - винуватця аварії заарештували. Йому загрожує до 10 років в'язниці.

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