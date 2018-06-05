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В Запорожье простились с матерью и дочкой, погибшими в ужасном ДТП (фото)

STYLERLIFE        05.06.2018 - 23:16
Фото: pixabay.com
Фото: pixabay.com

Автомобиль на огромной скорости наехал на тротуар, где шла семья: мать и младшая дочь погибли

В Запорожье 5 июня, в здании областной филармонии прошла панихида по погибшим в жутком ДТП – Татьяне Пестовой и ее младшей дочери Марии. Об этом передает iz.com.ua.

Фото: iz.com.ua

Попрощаться с погибшими матерью и дочкой сегодня пришли сотни горожан.

Фото: iz.com.ua

Люди несли цветы и детские игрушки.

Фото: iz.com.ua

Вечером 2 июня на Набережной магистрали в районе Вознесеновского рынка водитель иномарки BMW на огромной скорости наехал на тротуар, где шла семья Пестовых: Андрей, его жена Татьяна и двое детей — Анна и Мария. Четырехлетняя Маша погибла на месте. Татьяну с тяжелыми травмами увезли в реанимацию, где она скончалась. 

Погибшая Татьяна Пестова 12 лет работала в Запорожской облгосадминистрации специалистом в отделе управления персоналом. О ней очень тепло отзываются коллеги и друзья.

С места ДТП водитель и пассажиры автомобиля пытались бежать, однако их догнали. Во время аварии в салоне иномарки находилось трое граждан Армении. Как выяснилось, они были участниками уличных гонок.

Также сообщалось, что водителя - виновника аварии арестовали. Ему грозит до 10 лет тюрьмы.

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Теги: ДТП, погибший
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