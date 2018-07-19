У Запоріжжі зафіксували вже десятий випадок ботулізму з початку року

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Експерт дала поради, як не захворіти на ботулізм

У Запорізькій області лікарі зафіксували вже десятий випадок захворювання на ботулізм з початку року. Про це розповіла начальник управління державного нагляду за дотриманням санітарного законодавства Головного управління Держпродпотребслужби в Запорізькій області Світлана Власова, передає reporter-ua.com.

В області МОЗ зареєстрував 5 випадків ботулізму з 7 постраждалими, а за останній місяць зареєстровано ще 3 людини.

"І, якщо в минулому році летальних випадків не було, то на сьогодні дві людини померли", - зазначила Власова.

Крім цього, від цієї хвороби, а також від групових захворювань на гостру кишкову інфекцію в регіоні постраждали 42 дитини.

За її словами, основною причиною захворювання на ботулізм є риба в'ялена і сушена, яка продається на стихійних ринках.

Світлана дала кілька корисних порад, як уникнути цього небезпечного захворювання.

"Не варто купувати продукти на стихійних ринках. Також продукти під час спеки необхідно зберігати в холодильнику. Треба уважно стежити за терміном придатності продуктів. Також суворо дотримуйтесь правил особистої гігієни. І треба пам'ятати, що ця хвороба може виникнути у кожного, ніхто від неї не застрахований. При цьому продукти, заражені ботулізмом, нічим не відрізняються від інших, їх неможливо відрізнити на смак. Не в жодному разі не купуйте рибу на курорті, де вона зберігається на вулиці на сонці під час спеки, на час відмовтеся від небезпечних влітку продуктів, таких як ковбаси, паштети, зелец. Навіть похід на природу може обернутися неприємностями, адже цілий день на спеці їжа лежить в пакетах", - говорить експерт.

Раніше Уляна Супрун розповіла, як уберегтися від ботулізму і які продукти можуть стати причиною інфікування.

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