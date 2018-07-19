В Запорожье зафиксировали уже десятый случай ботулизма с начала года

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Эксперт дала советы, как не заболеть ботулизмом

В Запорожской области врачи зафиксировали уже десятый случай заболевания ботулизмом с начала года. Об этом рассказала начальник управления государственного надзора за соблюдением санитарного законодательства Главного управления Госпродпотребслужбы в Запорожской области Светлана Власова, передает reporter-ua.com.

В области Минздрав зарегистрировал 5 случаев ботулизма с 7 пострадавшими, а за последний месяц зарегистрировано еще 3 человека.

"И, если в прошлом году летальных случаев не было, то на сегодня два человека умерли", - отметила Власова.

Кроме этого, от этой болезни, атакже от групповых заболеваний острой кишечной инфекцией в регионе пострадали 42 ребенка.

По ее словам, основной причиной заболевания ботулизмом является рыба - вяленая и сушеная, которая продается на стихийных рынках.

Светлана дала несколько полезных советов, как избежать этого опасного заболевания.

"Не стоит покупать продукты на стихийных рынках. Также продукты при жаре необходимо хранить в холодильнике. Надо внимательно следить за сроком годности продуктов. Также строго соблюдайте правила личной гигиены. И надо помнить, что эта болезнь может возникнуть у каждого, никто от нее не застрахован. При этом продукты, зараженные ботулизмом, ничем не отличаются от других, их невозможно отличить на вкус. Не в коем случае не покупайте рыбу на курорте, где она хранится на улице на солнце во время жары, на время откажитесь от опасных летом продуктов, таких как колбасы, паштеты, зелец. Даже поход на природу может обернуться неприятностями, ведь целый день на жаре еда лежит в пакетах", - говорит эксперт.

Ранее Уляна Супрун рассказала, как уберечься от ботулизма и какие продукты могут стать причиной инфицирования.

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