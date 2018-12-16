Заборонений в РФ фільм про Сталіна визнали кращою комедією в Європі

Фільм "Смерть Сталіна" (facebook.com/TheDeathOfStalin)

Кінострічка стала кращою в номінації "комедія року"

Фільм "Смерть Сталіна", який заборонили в Росії, визнали кращою комедією 2018 року на Європейській кіноакадемії. Кінокартина перемогла у своїй номінації. Її режисером виступив британець Армандо Ианнуччи.

Скріншот з фільму "Смерть Сталіна" (YouTube)

15 грудня, в іспанському місті Севілья відбулася 31-я церемонія вручення премій European Film Award. Про це повідомляє Deutsche Welle.

Зазначимо, що дія фильмабританского режисера розгортається після смерті радянського диктатора Йосипа Сталіна, саме тоді товариші генерального секретаря ЦК КПРС починають боротися за владу. Кінокартина висміює те, що відбувається в той час, завдяки незвичайним образів акторів, перетворюючи фільм в своєрідний фарс.

Нагадаємо, в Росії відкликали прокатне посвідчення у фільму "Смерть Сталіна", прем'єра якого повинна була відбутися 25 січня.

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