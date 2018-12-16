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Запрещенный в РФ фильм о Сталине признали лучшей комедией в Европе

STYLERЖизнь    16.12.2018 - 22:47
Запрещенный в РФ фильм о Сталине признали лучшей комедией в Европе
Фильм "Смерть Сталина" (facebook.com/TheDeathOfStalin)

Кинолента стала лучшей в номинации "комедия года"

Фильм "Смерть Сталина", который запретили в России, признали лучшей комедией 2018 года на Европейской киноакадемии. Кинокартина победила в своей номинации. Ее режиссером выступил британец Армандо Ианнуччи.

Запрещенный в РФ фильм о Сталине признали лучшей комедией в ЕвропеСкриншот из фильма "Смерть Сталина" (YouTube)

15 декабря, в испанском городе Севилья состоялась 31-я церемония вручения премий European Film Award.  Об этом сообщает Deutsche Welle.

Отметим, что действие фильмабританского режиссера разворачивается после смерти советского диктатора Иосифа Сталина, именно тогда товарищи генерального секретаря ЦК КПСС начинают бороться за власть. Кинокартина высмеивает происходящее в то время, благодаря необычным образам актеров, превращая фильм в своеобразный фарс.

Напомним,  в России отозвали прокатное удостоверение у фильма "Смерть Сталина", премьера которого должна была состояться 25 января.

Читайте также, как известный карикатурист высмеял запрет фильма "Смерть Сталина" в РФ.

 

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