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Заробляють і будують палаци: як живуть роми на Закарпатті

STYLERЖиття    06.12.2018 - 14:19

У селі Підвиноградів Закарпатської області є табір, де проживають одні з найбагатших ромів. Жителі тут живуть в розкішних палацах, а у дворах можна побачити припарковані Mercedes E-класу. Про життя і традиції ромів в тих краях розповіла Українська правда на YouTube-каналі.

Перші жителі пустили тут коріння більше 100 років тому у звичайних хатах. Однак за останні 20 років деяким сім'ям вдалося побудувати палаци і пізнати багате життя. Кажуть в цій місцевості на суміші української, російської та угорської мов.

Зараз тут можна побачити позолочені ворота, башти, арочні вікна, мармурові колони та сходи, а у дворах - припарковані Mercedes E-класу, Land Cruiser, BMW X5 і Mazda CX7.

59-річний Юрій Фаркош є одним з мешканців багатого дому. У нього 10 дітей, 44 онуків та 14 правнуків. Разом з усіма родичами його сім'я вже розрослася до сотні людей, які дружною родиною живуть в одному селищі.

Заробляють і будують палаци: як живуть роми на ЗакарпаттіСкріншот відео: YouTube/Українська правда)

Будинки будують самі протягом декількох років, проте останнім часом все більше "повноважень" у вирішенні актуальних питань у таборі приймає на себе церква і місцеві пресвітери.

Гроші отримують добросовісним шляхом: "Робимо дахи, сайдинг. Є фахівці по дереву, бляхарі. Працюємо в приватних будинках. Ось тут, дивись, я працюю з бетономішалкою, а мої люди фундамент заливають".

Заробляють і будують палаци: як живуть роми на ЗакарпаттіСкріншот відео: YouTube/Українська правда)

Тут віруючі не п'ють і не курять, намагаючись дотримуватися всіх біблійних заповідей. Особливо жителі табору пишаються своїми онуками і дочками, які носять розкішні сукні.

Заробляють і будують палаци: як живуть роми на ЗакарпаттіСкріншот відео: YouTube/Українська правда)

Крім іншого, у ромів є традиція: вони одружуються і виходять заміж в 13-14 років, і вже до 20 років у молодих батьків по дві-три дитини. Чоловіка вибирає не дівчина, а батьки, їхні рішення завжди авторитетне.

За словами Фаркоша, весілля у циган багато в чому схожі на українські, проте є одна відмінність - у віруючих сім'ях одруження проходить без алкоголю.

Нагадаємо, що 26 листопада у Львові роми намагалися обікрасти дівчинку у трамваї.

Ми писали, що на Закарпатті роми напали на журналістів.

Відео: (video.rbc.ua)

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