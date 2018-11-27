Безкарність надихає на нові крадіжки: у Львові роми ледь не обікрали дівчинку

Фото: РБК-Україна

Коли дії грабіжників помітили, вони навіть не намагалися вибігти з трамваю

У понеділок, 26 листопада близько 9:00 у Львові роми намагалися обікрасти дівчинку в трамваї. Про інцидент повідомив очевидець Сергій Палащук на сторінці у Facebook.

В пості написано: "Будьте уважні. Знову активізувалися цигани (або як їх там правильно назвати) в нашому місті. Інцидент стався сьогодні близько 9:00 на зупинці трамвая №6 біля церкви Ольги та Єлизавети. На зупинку підійшла група осіб 6-7 людей. Коли під'їхав трамвай вони прилаштувалися в кінці черги при вході на задню площадку і вже через кілька секунд я помітив, що у руденької дівчинки за спиною розстібнутий рюкзачок і дві скотиняки пхають туди свої лапи".

Чоловік крикнув дівчині, аби та перевірила свій рюкзак. Далі двері зачинилися і трамвай поїхав. Зловмисники навіть не намагалися вибігти з трамваю або пройти по салону, а просто поїхали поруч зі своєю "жертвою". Палащук стверджує, що саме безкарність їх надихає на нові крадіжки.

Скріншот поста: (facebook.com/govarta1)

Користувачі миттю відреагували на новину. Одні обурилися, а інші вирішили підтримати ромів, зазначивши, що крадіжки бувають від бідного життя:

Скріншот коментарів: (facebook.com/govarta1)

Нагадаємо, що на Закарпатті роми напали на журналістів.

Ми писали, що у Києві зловмисники вкрали кабель урядового зв'язку.

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Відео: (video.rbc.ua)