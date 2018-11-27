Безнаказанность вдохновляет на новые кражи: во Львове ромы едва не обокрали девочку

Фото: РБК-Украина

Когда действия грабителей заметили, они даже не пытались выбежать из трамвая

В понедельник, 26 ноября около 9:00 во Львове ромы пытались обокрасть девочку в трамвае. Об инциденте сообщил очевидец Сергей Палащук на странице в Facebook.

В посте написано: "Будьте внимательны. Вновь активизировались цыгане (или как их там правильно назвать) в нашем городе. Инцидент произошел сегодня около 9:00 на остановке трамвая №6 возле церкви Ольги и Елизаветы. На остановку подошла группа лиц 6-7 человек. Когда подъехал трамвай они пристроились в конце очереди при входе на заднюю площадку и уже через несколько секунд я заметил, что у рыженькой девушки за спиной расстегнутый рюкзачок и две скотиняки суют туда свои лапы".

Мужчина крикнул девушке, чтобы та проверила свой рюкзак. Далее двери закрылись и трамвай поехал. Злоумышленники даже не пытались выбежать из трамвая или пройти по салону, а просто поехали рядом со своей "жертвой". Палащук утверждает, что именно безнаказанность их вдохновляет на новые кражи.

Скриншот поста: (facebook.com/govarta1)

Пользователи мигом отреагировали на новость. Одни возмутились, а другие решили поддержать ромов, отметив, что кражи бывают от бедной жизни:

Скриншот комментариев: (facebook.com/govarta1)

Напомним, что на Закарпатье ромы напали на журналистов.

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Видео: (video.rbc.ua)