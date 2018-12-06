Зарабатывают и строят дворцы: как живут ромы на Закарпатье

В селе Подвиноградов Закарпатской области есть лагерь, где проживают одни из самых богатых ромов. Жители здесь живут в раскошных дворцах, а во дворах можно увидеть припаркованные Mercedes E-класса. О жизни и традициях ромов в тех краях рассказала Украинская правда на YouTube-канале.

Первые жители пустили здесь корни более 100 лет назад в самых обычных хижинах. Однако за последние 20 лет некоторым семьям удалось построить дворцы и познать богатую жизнь. Говорят в этой местности на смеси украинского, русского и венгерского языков.

Сейчас здесь можно увидеть позолоченные ворота, башни, арочные окна, мраморные колонны и лестницы, а во дворах - припаркованные Mercedes E-класса, Land Cruiser, BMW X5 и Mazda CX7.

59-летний Юрий Фаркош является одним из жителей богатого дома. У него 10 детей, 44 внуков и 14 правнуков. Вместе со всеми родственниками его семья уже разрослась до сотни человек, которые дружной семьей живут в одном поселке.

Скриншот видео: (YouTube/Українська правда)

Дома строят сами в течение нескольких лет, однако в последнее время все больше "полномочий" в решении актуальных вопросов в лагере принимает на себя церковь и местные пресвитеры.

Деньги получают добросовестным путем: "Делаем крыши, сайдинг. Есть специалисты по дереву, жестянщики. Работаем в частных домах. Вот здесь, смотри, я работаю с бетономешалкой, а мои люди фундамент заливают".

Скриншот видео: (YouTube/Українська правда)

Тут верующие не пьют и не курят, пытаясь придерживаться всех библейских заповедей. Особенно жители лагеря гордятся своими внучками и дочками, которые носят роскошные платья.

Скриншот видео: (YouTube/Українська правда)

Помимо прочего, у ромов есть традиция: они женятся и выходят замуж в 13-14 лет, и уже к 20 годам у молодых родителей по два-три ребенка. Мужа выбирает не девушка, а родители, их решение всегда авторитетно.

По словам Фаркоша, свадьбы у цыган во многом похожи на украинские, однако есть одно отличие - в верующих семьях бракосочетание проходит без алкоголя.

Напомним, что 26 ноября во Львове ромы пытались обокрасть девочку в трамвае.

Мы писали, что на Закарпатье ромы напали на журналистов.

Видео: (video.rbc.ua)