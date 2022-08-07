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Заробіток до 50 тисяч онлайн: кому в Україні найбільше платять за роботу вдома

Новость на русском →
Неділя 07 серпня 2022 14:50
Заробіток до 50 тисяч онлайн: кому в Україні найбільше платять за роботу вдома Колаж РБК-Україна: Хто може заробляти в Україні онлайн більше
Автор: Світлана Мащенко

В Україні цілком реально заробляти до 50 тисяч на місяць і навіть більше, не виходячи з дому. Роботодавці пропонують тисячі вакансій, а від вас: трохи досвіду, бажання працювати, розвиватись і допомагати в цьому вашій компанії.

На якій роботі можна непогано заробляти в режимі онлайн - читайте нижче в нашому матеріалі Styler.

Які спеціальності найбільш затребувані на умовах віддаленого навчання

Аналіз сайтів з пошуку роботи показує, що найбільша кількість вакансій - це:

  • IT-сфера
  • IP-телефонія
  • менеджер інтернет-магазину
  • техпідтримка компаній (дзвінки, спілкування в чатах)
  • менеджери з продажу
  • HR-менеджери
  • викладач іноземної мови
  • репетитор
  • копірайтери
  • перекладач

Зазначимо, що у висококваліфікованих фахівцях потребують як українські компанії, так і закордонні.

Кому готові платити найбільше

Ресурс GRC.ua пропонує 248 вакансій на умовах віддаленої роботи.

Серед них такі вакансії:

  • SMM-менеджер / Відеомонтажер може заробляти від 20 000 до 60 000 грн
  • Трафік-менеджер (запуск реклами через інтернет) - 37 000 - 55 000 грн
  • Product manager (аналіз ринку, створення нових продуктів), 2 000 - 4 000 доларів
  • Менеджер з елітної нерухомості / Агент, 32 400 - 86 500 грн.
  • Менеджер з продажу (металопрокат), 40 000 - 80 000 грн.
  • Реліз-менеджер / Release Manager в IT-компанії, 93 000 - 148 000 грн.
  • IT Sales Manager / Менеджер з продажу в міжнародну IT-компанію, 27 800 - 78 300 грн
  • Керівник відділу продажів у німецьку компанію (зі знанням німецької мови) 2 000 - 4 000 EUR

На ресурсі Work.ua можна знайти такі онлайн-вакансії із високими зарплатами:

  • Викладач німецької мови (дистанційно) може заробляти 23 520 - 40 800 грн
  • Product-менеджер в онлайн-школу, 25 000 - 45 000 грн
  • Головний редактор в онлайн-медіа про криптовалюти (англомовний ринок), 25 000 - 45 000 грн
  • Fullstack Web developer (універсальний програміст, який може з нуля розробити функціональний продукт), 30 000 - 80 000 грн
  • Менеджер з продажу техніки в інтернет-магазин, 25 000 - 40 000 грн + процент від продажів

Раніше ми писали, як почати кар'єру в IT. Найкращі мови програмування для новачків.

Також повідомлялося про 6 найбільш високооплачуваних вакансій від Центру зайнятості.

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