Заробіток до 50 тисяч онлайн: кому в Україні найбільше платять за роботу вдома
В Україні цілком реально заробляти до 50 тисяч на місяць і навіть більше, не виходячи з дому. Роботодавці пропонують тисячі вакансій, а від вас: трохи досвіду, бажання працювати, розвиватись і допомагати в цьому вашій компанії.
На якій роботі можна непогано заробляти в режимі онлайн - читайте нижче в нашому матеріалі Styler.
Які спеціальності найбільш затребувані на умовах віддаленого навчання
Аналіз сайтів з пошуку роботи показує, що найбільша кількість вакансій - це:
- IT-сфера
- IP-телефонія
- менеджер інтернет-магазину
- техпідтримка компаній (дзвінки, спілкування в чатах)
- менеджери з продажу
- HR-менеджери
- викладач іноземної мови
- репетитор
- копірайтери
- перекладач
Зазначимо, що у висококваліфікованих фахівцях потребують як українські компанії, так і закордонні.
Кому готові платити найбільше
Ресурс GRC.ua пропонує 248 вакансій на умовах віддаленої роботи.
Серед них такі вакансії:
- SMM-менеджер / Відеомонтажер може заробляти від 20 000 до 60 000 грн
- Трафік-менеджер (запуск реклами через інтернет) - 37 000 - 55 000 грн
- Product manager (аналіз ринку, створення нових продуктів), 2 000 - 4 000 доларів
- Менеджер з елітної нерухомості / Агент, 32 400 - 86 500 грн.
- Менеджер з продажу (металопрокат), 40 000 - 80 000 грн.
- Реліз-менеджер / Release Manager в IT-компанії, 93 000 - 148 000 грн.
- IT Sales Manager / Менеджер з продажу в міжнародну IT-компанію, 27 800 - 78 300 грн
- Керівник відділу продажів у німецьку компанію (зі знанням німецької мови) 2 000 - 4 000 EUR
На ресурсі Work.ua можна знайти такі онлайн-вакансії із високими зарплатами:
- Викладач німецької мови (дистанційно) може заробляти 23 520 - 40 800 грн
- Product-менеджер в онлайн-школу, 25 000 - 45 000 грн
- Головний редактор в онлайн-медіа про криптовалюти (англомовний ринок), 25 000 - 45 000 грн
- Fullstack Web developer (універсальний програміст, який може з нуля розробити функціональний продукт), 30 000 - 80 000 грн
- Менеджер з продажу техніки в інтернет-магазин, 25 000 - 40 000 грн + процент від продажів
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