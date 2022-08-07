Заработок до 50 тысяч онлайн: кому в Украине больше всего платят за работу дома
В Украине вполне реально зарабатывать до 50 тысяч в месяц и даже больше, не выходя из дома. Работодатели предлагают тысячи вакансий, а от вас: немного опыта, желание работать, развиваться и помогать в этом вашей компании.
На какой работе можно неплохо зарабатывать в режиме онлайн - читайте ниже в нашем материале Styler.
Какие специальности наиболее востребованы на условиях удаленного обучения
Анализ сайтов по поиску работы показывает, что наибольшее количество вакансий - это:
- IT-сфера
- IP-телефония
- менеджер интернет-магазина
- техподдержка компаний (звонки, общение в чатах)
- менеджеры по продажам
- HR-менеджеры
- преподаватель иностранного языка
- репетитор
- копирайтеры
- переводчик
Отметим, что в высококвалифицированных специалистах нуждаются как украинские компании, так и зарубежные.
Кому готовы платить больше
Ресурс GRC.ua предлагает 248 вакансий на условиях удаленной работы.
Среди них такие вакансии:
- SMM-менеджер / Видеомонтажер может зарабатывать от 20 000 до 60 000 грн
- Трафик-менеджер (запуск рекламы через интернет) - 37 000 - 55 000 грн
- Product manager (анализ рынка, создание новых продуктов), 2 000 - 4 000 долларов
- Менеджер по элитной недвижимости / Агент, 32 400 - 86 500 грн.
- Менеджер по продажам (металлопрокат), 40 000 - 80 000 грн.
- Релиз-менеджер / Release Manager в IT-компании, 93 000 - 148 000 грн.
- IT Sales Manager / Менеджер по продажам в международную IT-компанию, 27 800 - 78 300 грн
- Руководитель отдела продаж в немецкую компанию (со знанием немецкого языка) 2 000 - 4 000 EUR
На ресурсе Work.ua можно найти такие онлайн-вакансии с высокими зарплатами:
- Преподаватель немецкого языка (дистанционно) может зарабатывать 23 520 - 40 800 грн
- Product-менеджер в онлайн-школу, 25 000 - 45 000 грн
- Главный редактор в онлайн-медиа о криптовалютах (англоязычный рынок), 25 000 - 45 000 грн
- Fullstack Web developer (универсальный программист, который может с нуля разработать функциональный продукт), 30 000 - 80 000 грн
- Менеджер по продажам техники в интернет-магазин, 25 000 - 40 000 грн + процент от продаж
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