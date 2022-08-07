Заробіток до 50 тисяч онлайн: кому в Україні найбільше платять за роботу вдома

В Україні цілком реально заробляти до 50 тисяч на місяць і навіть більше, не виходячи з дому. Роботодавці пропонують тисячі вакансій, а від вас: трохи досвіду, бажання працювати, розвиватись і допомагати в цьому вашій компанії.
На якій роботі можна непогано заробляти в режимі онлайн - читайте нижче в нашому матеріалі Styler.
Які спеціальності найбільш затребувані на умовах віддаленого навчання
Аналіз сайтів з пошуку роботи показує, що найбільша кількість вакансій - це:
IT-сфера
IP-телефонія
менеджер інтернет-магазину
техпідтримка компаній (дзвінки, спілкування в чатах)
менеджери з продажу
HR-менеджери
викладач іноземної мови
репетитор
копірайтери
перекладач
Зазначимо, що у висококваліфікованих фахівцях потребують як українські компанії, так і закордонні.
Кому готові платити найбільше
Ресурс GRC.ua пропонує 248 вакансій на умовах віддаленої роботи.
Серед них такі вакансії:
SMM-менеджер / Відеомонтажер може заробляти від 20 000 до 60 000 грн