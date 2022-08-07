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Заработок до 50 тысяч онлайн: кому в Украине больше всего платят за работу дома

Коллаж РБК-Украина: кто может зарабатывать в Украине онлайн больше
Автор: Светлана Мащенко

В Украине вполне реально зарабатывать до 50 тысяч в месяц и даже больше, не выходя из дома. Работодатели предлагают тысячи вакансий, а от вас: немного опыта, желание работать, развиваться и помогать в этом вашей компании.

На какой работе можно неплохо зарабатывать в режиме онлайн - читайте ниже в нашем материале Styler.

Какие специальности наиболее востребованы на условиях удаленного обучения

Анализ сайтов по поиску работы показывает, что наибольшее количество вакансий - это:

  • IT-сфера
  • IP-телефония
  • менеджер интернет-магазина
  • техподдержка компаний (звонки, общение в чатах)
  • менеджеры по продажам
  • HR-менеджеры
  • преподаватель иностранного языка
  • репетитор
  • копирайтеры
  • переводчик

Отметим, что в высококвалифицированных специалистах нуждаются как украинские компании, так и зарубежные.

Кому готовы платить больше

Ресурс GRC.ua предлагает 248 вакансий на условиях удаленной работы.

Среди них такие вакансии:

  • SMM-менеджер / Видеомонтажер может зарабатывать от 20 000 до 60 000 грн
  • Трафик-менеджер (запуск рекламы через интернет) - 37 000 - 55 000 грн
  • Product manager (анализ рынка, создание новых продуктов), 2 000 - 4 000 долларов
  • Менеджер по элитной недвижимости / Агент, 32 400 - 86 500 грн.
  • Менеджер по продажам (металлопрокат), 40 000 - 80 000 грн.
  • Релиз-менеджер / Release Manager в IT-компании, 93 000 - 148 000 грн.
  • IT Sales Manager / Менеджер по продажам в международную IT-компанию, 27 800 - 78 300 грн
  • Руководитель отдела продаж в немецкую компанию (со знанием немецкого языка) 2 000 - 4 000 EUR

На ресурсе Work.ua можно найти такие онлайн-вакансии с высокими зарплатами:

  • Преподаватель немецкого языка (дистанционно) может зарабатывать 23 520 - 40 800 грн
  • Product-менеджер в онлайн-школу, 25 000 - 45 000 грн
  • Главный редактор в онлайн-медиа о криптовалютах (англоязычный рынок), 25 000 - 45 000 грн
  • Fullstack Web developer (универсальный программист, который может с нуля разработать функциональный продукт), 30 000 - 80 000 грн
  • Менеджер по продажам техники в интернет-магазин, 25 000 - 40 000 грн + процент от продаж

Ранее мы писали, как начать карьеру в IT. Лучшие языки программирования для новичков.

Также сообщалось о 6 самых высокооплачиваемых вакансиях от Центра занятости.

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