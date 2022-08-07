Заработок до 50 тысяч онлайн: кому в Украине больше всего платят за работу дома

В Украине вполне реально зарабатывать до 50 тысяч в месяц и даже больше, не выходя из дома. Работодатели предлагают тысячи вакансий, а от вас: немного опыта, желание работать, развиваться и помогать в этом вашей компании.
На какой работе можно неплохо зарабатывать в режиме онлайн - читайте ниже в нашем материале Styler.
Какие специальности наиболее востребованы на условиях удаленного обучения
Анализ сайтов по поиску работы показывает, что наибольшее количество вакансий - это:
IT-сфера
IP-телефония
менеджер интернет-магазина
техподдержка компаний (звонки, общение в чатах)
менеджеры по продажам
HR-менеджеры
преподаватель иностранного языка
репетитор
копирайтеры
переводчик
Отметим, что в высококвалифицированных специалистах нуждаются как украинские компании, так и зарубежные.
Кому готовы платить больше
Ресурс GRC.ua предлагает 248 вакансий на условиях удаленной работы.
Среди них такие вакансии:
SMM-менеджер / Видеомонтажер может зарабатывать от 20 000 до 60 000 грн