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"Сейчас хочется жить и любить так, как никогда раньше не хотелось": слушайте новые песни SHADU

Новина українською →
Вторник 04 октября 2022 17:14
"Сейчас хочется жить и любить так, как никогда раньше не хотелось": слушайте новые песни SHADU SHADU (фото: instagram.com/offi_shadu)
Автор: Styler

Украинская певица, участница шоу "Голос країни" SHADU выпустила мини-альбом "GRAVITY". Своими песнями артистка стремится "совершить бунт в мировой музыке".

Это первый англоязычный релиз SHADU.

&quot;Сейчас хочется жить и любить так, как никогда раньше не хотелось&quot;: слушайте новые песни SHADU

SHADU выпустила новый релиз (фото: instagram.com/offi_shadu)

"Этот EP - мечты о будущем, которое наступит после того, как закончится война. После 7 месяцев войны против России ценности украинцев изменились на 360 градусов. Мы научились ценить каждую минуту своей жизни. Полностью переосмыслили свою жизнь. Сейчас хочется жить и любить так, как никогда раньше не хотелось", - рассказывает певица.

В альбом вошли такие песни, как: "Gravity", "What if", "Au au", "Take me away" и "Stand with Ukraine".

Певица убеждена, что именно в этом альбоме "каждый слушатель найдет свое".

Ранее SHADU рассказала об обманчивой иллюзии роскошной жизни .

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