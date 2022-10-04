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"Зараз хочеться жити і любити так, як ніколи раніше не хотілося": слухайте нові пісні SHADU

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Вівторок 04 жовтня 2022 17:14
"Зараз хочеться жити і любити так, як ніколи раніше не хотілося": слухайте нові пісні SHADU SHADU (фото: instagram.com/offi_shadu)
Автор: Styler

Українська співачка, учасниця шоу "Голос країни" SHADU випустила міні-альбом "GRAVITY". Своїми піснями артистка прагне "зробити бунт у світовій музиці".

Це перший англомовний реліз SHADU.

&quot;Зараз хочеться жити і любити так, як ніколи раніше не хотілося&quot;: слухайте нові пісні SHADU

SHADU випустила новий реліз (фото: instagram.com/offi_shadu)

"Цей EP - мрії про майбутнє, яке настане після того, як закінчиться війна. Після 7 місяців війни проти Росії цінності українців змінилися на 360 градусів. Ми навчилися цінувати кожну хвилину свого життя. Цілком переосмислили своє життя. Зараз хочеться жити і любити так, як ніколи раніше не хотілося", - розповідає співачка.

До альбом увійшли такі пісні, як: "Gravity", "What if", "Au au", "Take me away" та "Stand with Ukraine".

Співачка переконана, що саме у цьому альбомі "кожен слухач віднайде своє".

Раніше SHADU розповіла про оманливу ілюзію розкішного життя.

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