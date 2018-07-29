"Зарядив в очі по повній": поліцейський бризнув газом в обличчя фотокореспонденту

Фото: Поліцейський, распыливший газ в обличчя кореспонденту (facebook.com/Сергей Томіленко)

Єфрем Лукацький є співробітником "Associated Press"

Фотокореспондент міжнародного агентства "Associated Press" - Єфрем Лукацький постраждав від рук поліцейського, висвітлюючи інцидент про забудову одного зі спальних районів Києва. Про це на своїй сторінці в Facebook повідомив голова Національного союзу журналістів України (НСЖУ) Сергій Томіленко.

Кореспонденту вдалося сфотографувати кривдника, і цей знімок разом зі своєю історією він надав Національній спілці журналістів України.

"Один з поліцейських бачив, що я знімаю, і зарядив мені газом в очі по повній програмі. Я в прямому сенсі осліп хвилин на 10, – коментує події потерпілий, – я стояв у натовпі, кричав йому "Преса", але поліцейського це не зупинило".

Першу допомогу Лукацькому надали парамедик і дівчина з "Національного корпусу", які були присутні на місці зіткнення. Після чого його вдалося оглянути лікаря швидкої допомоги.

Постраждалий відмовився від подачі заяви проти агресивного поліцейського, зазначивши: "Я ніколи не пишу заяв. Там є більш постраждалі. Поліція - це мікс суспільства: є негідники, а є і нормальні". Після чого описав ще один жахливий випадок – поліцейські не дозволяли надати допомогу одному з потерпілих:

"Хлопець був сильно побитий, на голові великі гематоми, він втратив свідомість. Я звернувся в поліцію і сказав, що буде біда, якщо не віднести його до "швидкої". Довелося підкреслювати, що я "Преса", фіксую всі обставини, то поліцейські таки відійшли і дозволили "Національного корпусу" понести пораненого до лікарів"

Нагадаємо, нещодавно у мережі розповіли про водія, який побив співробітника поліції. Пізніше з'явилося відео з цим інцидентом. Крім того, авто поліцейських впало в річку під час погоні за правопорушником на моторолері.

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